Surgem mais evidências do serviço de notícias da Apple, agora no macOS Mojave 10.14.4 beta 5

Dia 25 de março teremos evento da Apple — com a cobertura completa do MacMagazine, é claro. Nele, já está claro que conheceremos o novo serviço de streaming de vídeos da Apple (ainda que ele não seja de fato lançado agora, como os rumores indicam). Outro que poderá dar as caras — e que, inclusive, originou o primeiro rumor de fontes confiáveis sobre um evento neste mês — é o serviço de noticias (jornais e revistas) da Maçã.

Como informamos, a Apple comprou recentemente a Texture com o intuito de criar esse serviço e já vimos até mesmo uma prévia do que está por vir. Agora, no macOS 10.14.4 beta 5, sugiram mais evidências do serviço, como mostrou o desenvolvedor Steve Troughton-Smith:

Unsurprisingly, it looks like Apple News' magazine service is prepared to launch on macOS too pic.twitter.com/df0oyJXvjF — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 12 de março de 2019

Sem surpresa, parece que o serviço de revistas Apple News está preparado para ser lançado também no macOS.

As imagens mostram capturas de telas de notificações, as quais alertam assinantes quando novas edições das suas revistas favoritas estão disponíveis.

There's a bunch you can discern about Apple News' magazines from what's in the OS betas: for example, the magazines are PDF-based (like most iPad magazines), and issues can be stored offline. The magazine genres are listed as pictured. Most of its code is written in Swift pic.twitter.com/Uc1gN0qygu — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 12 de março de 2019

Há muita coisa que você pode entender sobre as revistas do Apple News que estão nas betas do sistema operacional: por exemplo, as revistas são baseadas em PDF (como a maioria das revistas para iPad), e as edições podem ser armazenados offline. Os gêneros da revista estão listados como na imagem. A maior parte do seu código está escrita em Swift.

Como o serviço funcionará, contudo, ainda é uma incógnita. Será que a Apple cobrará algo em torno de US$10, dando acesso a todo o acervo? Ou a assinatura de US$10 (preço sugerido, ainda não divulgado) dará acesso apenas à parte do conteúdo, com outros veículos (jornais e revistas) utilizando um sistema próprio de pagamento/assinatura, porém acessado pelo próprio aplicativo News? Esse segundo modelo, por exemplo, se parece mais com o que estamos ouvindo a respeito do serviço de streaming de vídeos (que contará com conteúdos originais da Apple e acesso a outros serviços, como HBO GO, Starz, etc., pelo aplicativo Apple TV).

A parte boa é que falta pouco para conhecermos os detalhes desses dois novos serviços da Maçã! 😉

via MacRumors