Apple compra startup de aprendizado de máquina focada em conteúdo online

O caso de amor da Apple com aprendizado de máquina não é mais nenhuma novidade, com várias empresas da área adquiridas ao longo dos últimos anos e uma série de recursos e serviços utilizando esse tipo de técnica para um melhor funcionamento. Agora, sabemos que a Maçã tirou o escorpião do bolso mais uma vez recentemente para ampliar seus domínios na área.

Como trouxe o The Information, a Apple adquiriu a startup Laserlike, focada no desenvolvimento de aprendizado de máquina para oferecer sugestões de conteúdo online aos usuários. A compra ocorreu no fim do ano passado, porém foi confirmada apenas recentemente por um porta-voz da Maçã; não há, como de praxe, informações sobre o valor desembolsado pela empresa.

A Laserlike foi fundada em 2015 por quatro ex-engenheiros do Google; um aplicativo da empresa estava disponível para iOS e Android até o início deste ano. Nele, usuários podiam se inscrever e receber recomendações de conteúdo online, como notícias, vídeos e eventos locais — tudo com uma ajudinha da inteligência artificial para tornar as indicações mais precisas e ajustadas a cada um.

A Apple soltou o seu comunicado padrão, que efetivamente não diz nada, afirmando que “compra empresas menores de tempos em tempos e não discute os seus planos ou propósito”. De qualquer forma, é fácil imaginar que a aquisição da Laserlike está relacionada à plataforma News e a sua suposta expansão que a transformará num “Netflix de periódicos” — que, ao que tudo indica, será apresentada daqui a menos de duas semanas.

via 9to5Mac