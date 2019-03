Apple corre para fechar contratos com estúdios a tempo do seu evento especial

Como noticiamos, a Apple realizará o seu primeiro evento especial deste ano no dia 25 próximo em Cupertino, no Steve Jobs Theater do Apple Park. Entre as novidades que deverão ser apresentadas, podemos dizer com certa segurança que a Maçã introduzirá seu próspero serviço de streaming de vídeos.

Para alimentar ainda mais essa suposição, a Bloomberg compartilhou alguns detalhes acerca do próximo evento os quais sugerem que a maioria das produções originais da Apple (muitas ainda em desenvolvimento) perderão a janela de lançamento do novo serviço. Devido a isso, a Maçã estaria correndo atrás de contratos de filmes e programas de TV com estúdios a tempo do evento especial.

Nesse sentido, a Apple estaria antecipando acordos com redes como HBO, Showtime e Starz até, no máximo, esta sexta-feira (15/3), oferecendo inclusive algumas concessões para garantir os contratos. Sendo assim, a maioria dos programas e filmes do serviço da Maçã seriam, inicialmente, de fornecedores externos, com apenas algumas produções originais disponíveis — por exemplo, Carpool Karaoke.

Ainda de acordo com a Bloomberg, a Netflix e o Hulu não deverão fazer parte do novo serviço da Apple porque, aparentemente, “não querem entregar o controle da experiência de seus usuários para outras plataformas”; haja vista que a Netflix não permite mais que seus clientes se inscrevam por meio da App Store.

O relatório também apontou que a empresa deverá lançar seu novo cartão de crédito em parceria com o banco americano Goldman Sachs, além do serviço de assinatura de revistas e jornais.

Todos os (possíveis) próximos serviços da Maçã deverão ser vendidos separadamente, mas a empresa poderá oferecer descontos para usuários que assinarem um ou mais serviços, segundo contou uma das pessoas familiarizadas com as futuras novidades da companhia. Resta-nos aguardar o evento especial para tirarmos todas essas dúvidas.

via 9to5Mac