Apple estaria planejando iPads (não “Pro”) de 10,2 e 10,5 polegadas

Não é nenhuma novidade que a Apple apresentará novos iPads em um futuro não muito distante — os rumores mais vocais dão conta de que a principal novidade será um novo modelo do iPad “comum”, que poderá ter cerca de 10 polegadas. Uma nova informação trazida hoje, entretanto, colocou um novo elemento na história.

O usuário do Twitter @CoinX, que tem um histórico razoavelmente alto de acertos em suas informações sobre planos da Apple, fez hoje uma postagem afirmando que a Apple lançará eventualmente — mas não ao mesmo tempo — dois modelos do iPad, com 10,2 e 10,5 polegadas, nenhum dos dois “Pro”.

Both iPad 7 (10.2”) and the “new” iPad (10.5”, non-Pro) are coming. But not at the same time. — CoinX (@coiiiiiiiin) 13 de março de 2019

Tanto o iPad 7 (10,2″) quanto o “novo” iPad (10,5″, não Pro) estão chegando. Mas não ao mesmo tempo.

O rumor pode confundir algumas cabeças. Lançar dois iPads de mesma categoria com tamanhos muito parecidos, à primeira vista, não faz muito sentido. O que a Apple pode estar engendrando é não posicioná-los na mesma categoria: enquanto o “iPad 7” tomaria o lugar do modelo já existente, de menor custo, o “novo iPad” seria uma versão intermediária, talvez com alguns recursos tirados do iPad Pro e uma etiqueta na faixa dos US$500.

Resta saber quando eles serão lançados. Um anúncio no evento do próximo dia 25 parece cada vez mais improvável, já que a keynote deverá ser toda (ou quase toda) dedicada à área de serviços e às novas plataformas digitais da Apple. Ficaríamos aguardando, portanto, para um outro evento — ou um lançamento mais discreto, diretamente no site. Será?

Suposta case do novo iPad mini surge na internet

Enquanto o futuro do iPad “comum” é discutido, o do iPad mini já parece estar bem fechado: ao que tudo indica, o menor tablet da Maçã ganhará uma atualização pontual em breve, com componentes internos melhorados e poucas mudanças visuais. Hoje, o blog indiano 91Mobiles corroborou essa expectativa.

O site expôs a imagem (acima) de uma suposta case para o futuro modelo e “confirmou” que, de mudanças externas, só veremos mesmo o reposicionamento do microfone traseiro para a parte superior central do tablet — antes, ele ficava posicionado abaixo da câmera. De resto, tudo permanece igual, como os dois alto-falantes, a entrada Lightning, a saída para fones e a câmera traseira única.

Com mudanças tão discretas, é bem provável que veremos essa atualização do iPad mini anunciada diretamente no site da Maçã em breve. Talvez o “iPad 7” chegue junto a ele?

