Apple Music chega aos dispositivos Fire TV, da Amazon

Se a Apple é uma bolha, o Apple Music é o furo: em todo o grande ecossistema de serviços da Maçã, o serviço de streaming é o único que escapa das cercas dos seus próprios dispositivos ou da internet e tem apps oficiais para outras plataformas. A expansão começou no Android, seguiu para os dispositivos Amazon Echo e agora chegou aos aparelhos Fire TV, também da gigante varejista.

Com a novidade — que, até o momento, é exclusiva para os Estados Unidos —, é possível configurar a Alexa para tocar músicas do Apple Music diretamente pelas set-top boxes da Amazon. De fato, se o usuário já tem o comando do Apple Music configurado num Amazon Echo ligado à Fire TV, não é necessário realizar nenhuma configuração extra — basta falar com seu aparelho e ele responderá prontamente.

Como de costume, para controlar o Apple Music pela Alexa, basta realizar qualquer comando com o termo “Apple Music” no meio — não importa a forma que você fale, a assistente entenderá sua intenção e ativará o serviço de streaming da Maçã. Donos do Amazon Fire TV Cube, especificamente, terão o benefício extra de controlar a reprodução em múltiplos dispositivos dentro de casa, já que o dispositivo tem habilidades multiroom.

Em uma nota relacionada, a Amazon anunciou que usuários dos dispositivos Echo no Reino Unido receberão suporte ao Apple Music no futuro próximo, simbolizando a primeira expansão da funcionalidade para fora dos EUA. Fica a torcida para que mais países entrem no bolo em breve.

via MacRumors