Firefox Send, para envio de arquivos de até 2,5GB, é lançado oficialmente

Já falamos aqui sobre o Firefox Send, serviço de compartilhamento online de grandes arquivos da Mozilla. À época, entretanto, o recurso era apenas um plugin do navegador Firefox, aceitava apenas arquivos de até 1GB e ainda encontrava-se em fase beta. Agora, não mais.

A Mozilla anunciou ontem o lançamento oficial do serviço em fase final, e ele está melhor ainda: agora, ele é acessível de qualquer navegador e aceita arquivos de até 2,5GB — basta que você se inscreva com uma conta gratuita da Mozilla (usuários sem conta continuam com a limitação de 1GB).

O foco do Firefox Send está na privacidade e no envio de documentos sensíveis: você pode selecionar que a disponibilidade do arquivo em questão expire após uma certa quantidade de downloads (entre 1 e 250) ou após um determinado período (entre cinco minutos e uma semana). É possível configurar uma senha para garantir que apenas o seu destinatário baixe o arquivo em questão, mesmo que o link vaze.

Eis um vídeo promocional:

Além do website, a Mozilla também colocou no ar um app — atualmente em fase beta — do Firefox Send para Android. Fica a torcida que o iOS seja também contemplado em breve.

O serviço pode ser acessado por meio desse link. Uma mão na roda!

via The Verge