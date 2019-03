MacMagazine no Ar #314: evento especial, “Apple Glass”, valor de revenda de smartphones, ECG do Apple Watch Series 4 e mais!

Afinal, os novos AirPods ser√£o lan√ßados no dia 25 (pr√≥ximo evento especial da Apple) ou n√£o? Alguns apostam que sim; outros acreditam que s√≥ veremos uma nova gera√ß√£o dos fones de ouvido sem fio no segundo semestre. Agora, por√©m, uma nova pista surgiu ‚ÄĒ e foi a pr√≥pria Apple quem deu. Se voc√™ tentar comprar […]

Por tr√°s do v√©u onde coexistem os diversos servi√ßos de streaming de m√ļsica, n√£o √© dif√≠cil imaginar que essas empresas enfrentam diversos problemas, principalmente umas com as outras. Hoje, o Spotify exp√īs um desses atritos com a sua maior rival no mercado fonogr√°fico, a Apple. Para denunciar algumas das a√ß√Ķes consideradas desiguais e anticompetitivas cometidas […]