Mensagens de áudio do iMessage melhorarão bastante no iOS 12.2

Um dos pontos em que o iMessage perde feio para concorrentes como WhatsApp ou Telegram é a qualidade das mensagens de áudio. Você pode fazer o teste e comprovar que, na plataforma da Apple, os clipes de voz sempre soam abafados e indefinidos, ao contrário dos áudios cristalinos gerados pelos outros mensageiros. Fico feliz de informar, entretanto, que esse problema está em vias de acabar.

O desenvolvedor Frederik Riedel publicou no seu Twitter uma descoberta deveras animadora: a mais recente beta do iOS 12.2 muda o codec utilizado para as mensagens de áudio do iMessage, colocando-as em pé de igualdade com as do WhatsApp e do Telegram em termos de qualidade sonora.

wow: on iOS 12.2 beta 5 finally voice messages on #iMessage seems to be fixed: they sound crystal clear now 😍

What changed?

I’ve quickly analyzed the voice files (new codec!):

Previously: AMR Codec @ 8000 Hz Sample Rate

iOS 12.2 beta 5: Opus Codec @ 24000 Hz pic.twitter.com/OMxTLBmrj5

— frederik riedel 🧗🏼‍♂️🇪🇺 (@frederikRiedel) 13 de março de 2019