Novos AirPods a caminho? Estoques dos fones começam a desaparecer

Apple estaria planejando iPads (não “Pro”) de 10,2 e 10,5 polegadas Não é nenhuma novidade que a Apple apresentará novos iPads em um futuro não muito distante — os rumores mais vocais dão conta de que a principal novidade será um novo modelo do iPad “comum”, que poderá ter cerca de 10 polegadas. Uma nova informação trazida hoje, entretanto, colocou um novo elemento na história. O […]

MacMagazine no Ar #314: evento especial, “Apple Glass”, valor de revenda de smartphones, ECG do Apple Watch Series 4 e mais! E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 314ª edição do nosso podcast. Participantes do dia Rafael Fischmann [@rfischmann] Eduardo Marques [@eduardomarques] A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya]. Pauta 01:54 – Evento especial no dia 25 18:22 – “Apple Glass” sendo produzido ainda este ano? 26:42 – Galaxy perde […]

Spotify abre queixa contra a Apple por regras desiguais e restritivas Por trás do véu onde coexistem os diversos serviços de streaming de música, não é difícil imaginar que essas empresas enfrentam diversos problemas, principalmente umas com as outras. Hoje, o Spotify expôs um desses atritos com a sua maior rival no mercado fonográfico, a Apple. Para denunciar algumas das ações consideradas desiguais e anticompetitivas cometidas […]