Spark ganha recurso de delegação de tarefas; Twitter e Google Drive recebem novidades

Cá estamos nós novamente com três atualizações de aplicativos populares da App Store! Confiram:

Spark

O popular cliente de emails do iOS/macOS ganhou um novo recurso, para ambas as plataformas, que será extremamente útil para quem usa esse tipo de comunicação no trabalho: a possibilidade de delegar emails como tarefas para seus colegas ou subordinados.

Com isso, o gerente ou líder de um grupo pode receber emails e, imediatamente, atribuí-los a um ou mais membros do time como uma tarefa; é possível configurar uma data para o término. A pessoa selecionada receberá o email como qualquer outro, mas o Spark avisará que aquela é uma tarefa e exibirá a data-limite para sua finalização. Quando o “email-tarefa” for marcado como concluído, o gerente receberá uma notificação informando do fato.

Eis um vídeo demonstrativo:

A ferramenta é exclusiva do Spark for Teams e permite até dez delegações por mês em sua versão gratuita; para desbloquear a funcionalidade completa, é preciso fazer o upgrade para o Spark Premium, por US$8 mensais por usuário.

Twitter

A rede social do passarinho, por sua vez, introduziu uma novidade bem útil para quem gosta de publicar fotos e vídeos: uma câmera completamente renovada, mais acessível e poderosa.

See it? Tweet it! Our updated camera is just a swipe away, so you get the shot fast. Rolling out to all of you over the next few days. pic.twitter.com/moOEFO2nQq — Twitter (@Twitter) 13 de março de 2019

Viu algo? Tuíte! Nossa nova câmera está a apenas um gesto de distância, para que você capture o que quer rapidamente. Disponível para todos os usuários nos próximos dias.

Com a mudança, a câmera sai do local escondido onde esteve até hoje, na ferramenta de escrever tweets, para uma posição privilegiada, semelhante à do Instagram. Basta deslizar para a esquerda da sua linha do tempo e você pode fotografar ou filmar imediatamente, inclusive com a opção de transmitir ao vivo dali mesmo.

Uma vez capturado o conteúdo, você pode escolher o texto a ser adicionado, uma cor de destaque e hashtags personalizadas — o Twitter vai sugerir algumas, inclusive, com base na sua localização. Não haverá uma priorização às mídias criadas pela nova câmera no algoritmo da rede, mas elas serão utilizadas com mais frequência na aba “O Que Está Acontecendo”.

Por enquanto, ainda não há informações sobre stickers ou filtros engraçadinhos — felizmente, parece que o Twitter quer manter um grau de seriedade na sua plataforma.

Google Drive

O serviço de nuvem ganhou um banho de loja e agora obedece às mais recentes diretrizes da filosofia Material Design, do Google — como aconteceu com o Gmail há alguns meses.

A nova interface tem mais áreas brancas, fontes renovadas e uma priorização da navegação inferior — o menu na parte de baixo traz, agora, mais opções de acesso rápido. Uma nova aba, chamada “Home”, mostra os arquivos mais acessados e relevantes do usuário para abertura rápida.

Usuários do iOS e do Android receberão a atualização ao longo das próximas semanas.