Busca por letras de músicas pelo Apple Music chega ao Brasil e a Portugal

Nós já tínhamos comentado aqui, no último mês, a intenção da Microsoft de levar uma experiência mais completa da Xbox Live, sua rede social de jogos, a outras plataformas, como o iOS. Agora, esse plano está devidamente anunciado e detalhado. A gigante de Redmond compartilhou hoje que está prestes a lançar um SDK que permitirá […]

Imagine um The Sims mais rápido e prático, sem muitos detalhes e sem esperar uma vida para ganhar aquela promoção e ficar rico, ou para ficar famoso. Agora pense em comandos que você dá em uma interface completamente em texto, sem nenhuma imagem. Calma, não é tão entediante assim. BitLife – Life Simulator é um hilário […]

A Apple anunciou hoje as datas da Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019: como esperado/especulado, o tradicional evento para desenvolvedores da empresa acontecerá em San Jose, de 3 a 7 de junho, mais uma vez no McEnery Convention Center. A WWDC19 marcará a 30ª edição do evento, que reunirá desenvolvedores de diversos países e dará uma […]