Confirmado: WWDC19 acontecerá entre 3 e 7 de junho, em San Jose

A Apple anunciou hoje as datas da Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019: como esperado/especulado, o tradicional evento para desenvolvedores da empresa acontecerá em San Jose, de 3 a 7 de junho, mais uma vez no McEnery Convention Center.

A WWDC19 marcará a 30ª edição do evento, que reunirá desenvolvedores de diversos países e dará uma visão do futuro das plataformas iOS, macOS, watchOS e tvOS. No evento, desenvolvedores também têm a oportunidade de trabalhar ao lado de engenheiros da Apple responsáveis pela criação de diversas tecnologias e frameworks presentes nos sistemas operacionais — tudo isso em sessões técnicas, laboratórios práticos e palestrantes convidados, fornecendo à comunidade de desenvolvedores o conhecimento e as ferramentas necessárias para que grandes ideias se tornem realidade.

“A WWDC é o maior evento do ano da Apple. Ele traz milhares de desenvolvedores criativos e dedicados de todo o mundo, além de mais de 1.000 engenheiros da Apple para aprender sobre nossas mais recentes inovações de plataforma e se conectar como comunidade”, disse Phil Schiller, vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple. “Nossos desenvolvedores são incrivelmente apaixonados por criar a próxima geração de experiências alucinantes para o mundo por meio de aplicativos. Mal podemos esperar para nos reunirmos com eles e compartilhar o que virá a seguir.”

Desenvolvedores interessados já podem solicitar seus ingressos, com o prazo final sendo em 20 de março, às 21h (horário de Brasília). Como vem acontecendo nos últimos anos (por conta da demanda muito maior que a oferta), os ingressos são emitidos por meio de um processo de seleção aleatória, e os desenvolvedores serão notificados sobre o status da inscrição até o dia 21 de março às 21h (horário de Brasília).

Como sempre, a Apple também distribuirá 350 bolsas de estudo para alunos na WWDC19, proporcionando aos estudantes e membros de todas as organizações STEM a oportunidade de ganhar um ingresso e hospedagem para a conferência. Todos os detalhes de como se inscrever estão disponíveis no site da WWDC.

Aos que não forem selecionados, vale lembrar que todo o conteúdo da WWDC é disponibilizado no aplicativo oficial da conferência; além disso, a keynote de abertura (que será no dia 3 de junho) também é transmitida ao vivo pela Apple tanto em seu site quanto em um aplicativo dedicado para a Apple TV.