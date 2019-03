Microsoft anuncia Xbox Live “completa” para iOS e Android

Nós já tínhamos comentado aqui, no último mês, a intenção da Microsoft de levar uma experiência mais completa da Xbox Live, sua rede social de jogos, a outras plataformas, como o iOS. Agora, esse plano está devidamente anunciado e detalhado.

A gigante de Redmond compartilhou hoje que está prestes a lançar um SDK que permitirá a desenvolvedores de jogos do iOS e do Android fazer a integração dos seus títulos com a Xbox Live. Com isso, usuários desses sistemas poderão usufruir dos muitos benefícios oferecidos pela plataforma da Microsoft, como listas de amigos, clubes, conquistas, estatísticas, configurações familiares e a pontuação Gamerscore.

Desenvolvedores poderão escolher quais partes desse conjunto de recursos serão integrados aos seus jogos, e usuários poderão usufruir de todos os benefícios simplesmente fazendo login com suas contas da Microsoft. A ideia é expandir significativamente o que temos hoje — atualmente, apenas alguns jogos da própria Microsoft no iOS/Android oferecem Xbox Live Achievements, que são espécies de conquistas que vão para a sua conta da Xbox Live.

Até o momento, não há notícias da Microsoft se haverá uma SDK da Xbox Live também para o Nintendo Switch, como comentado pela própria empresa em fevereiro. A Big M, entretanto, afirmou que está “aberta” para que concorrentes adicionem funcionalidades da Xbox Live em suas plataformas — isso inclui a Nintendo e até mesmo sua arquirrival no mundo dos jogos, a Sony.

xCloud

Além da Xbox Live, a Microsoft também exibiu a primeira prévia do xCloud, seu futuro serviço de streaming de jogos o qual permitirá que usuários joguem títulos do Xbox em outros dispositivos, como iPhones e iPads, pela internet — já falamos sobre a ideia aqui.

A primeira fase de testes do xCloud será aberta a usuários selecionados até o fim do ano, e fará parte de uma iniciativa maior da Microsoft (que inclui também o SDK da Xbox Live para iOS e Android) chamada Game Stack — basicamente, uma combinação de todas as formas de acesso, consoles, redes virtuais, ferramentas de desenvolvedor e sistemas operacionais da empresa dedicadas à arte dos videogames.

Com o Game Stack, a Microsoft quer lutar, mais uma vez, pelo título de rainha inquestionável do mundo dos jogos. Será que ela conseguirá?

via The Verge, AppleInsider