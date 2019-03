Novo comercial da Apple mostra por que privacidade é importante

No começo do mês, nós destacamos uma nova campanha da Apple na Europa, focada em privacidade. Ela não se expandiu ainda, mas hoje a empresa compartilhou um novo comercial que fala sobre o mesmo tema.

Nele, a Apple nos mostra como privacidade no mundo real é importante — fazendo um paralelo com a nossa vida virtual — e como o iPhone é a melhor escolha se você se preocupa com isso.

“De criptografar suas conversas do iMessage ou não manter um histórico de rotas no Maps, até limitar o rastreamento em sites com o Safari. O iPhone foi projetado para proteger suas informações”, diz a empresa.

Ainda que o assunto seja o mesmo da campanha europeia, a página indicada pela Maçã para mais informações sobre o assunto é outra. Contudo, não podemos esquecer que a empresa já tocou nesse assunto antes em sua terra natal — mais especificamente em Las Vegas, bem às vésperas do início da Consumer Electronics Show (CES) 2019.

Privacidade parece mesmo ter sido a escolha atual da Apple para destacar o iPhone, já que, além da campanha europeia e desse novo comercial, a empresa mudou as artes decorativas do seu canal no YouTube, da sua conta no Twitter e da sua página no Facebook — todas agora fazem menção a privacidade:

O que acharam?