Teclado “acessível” para iOS e watchOS, FlickType começa a ganhar suporte de apps

De vez em quando, intrépidos desenvolvedores tentam criar soluções alternativas para a experiência de digitar em dispositivos móveis. O FlickType é uma dessas tentativas com dois diferenciais importantes: o foco em acessibilidade e o suporte ao Apple Watch.

O teclado não chega a ser nenhuma novidade: ele já está disponível na App Store há cerca de um ano, como tantos outros conceitos viajadões de teclados que falham miseravelmente. A diferença é que ele está de fato ganhando reconhecimento: vários apps do watchOS estão adicionando suporte ao FlickType para que você digite por meio dele sem sair da sua tarefa atual.

O conceito por trás do FlickType é bem simples: em vez de teclas fixas, você tem uma digitação por “área” — ou seja, basta tocar em local aproximado de onde fica a tecla desejada e o algoritmo se encarrega de prever a palavra que você está digitando. No Apple Watch, onde não há espaço para um teclado comum, isso é especialmente útil; para quem não gosta de digitação por voz, o FlickType é uma mão na roda.

O teclado traz ainda gestos para complementar a experiência: para completar uma palavra, basta deslizar para a direita. Outros gestos adicionam pontuação, emojis ou trocam a palavra por outras.

Além de permitir uma digitação “tradicional” no Apple Watch, o FlickType é totalmente focado em acessibilidade: a interface de alto contraste é propícia para usuários com visão limitada, e o teclado traz um retorno sonoro (opcional) de tudo que é digitado para auxiliar pessoas cegas.

No momento, o FlickType oferece suporte somente ao inglês; nós entramos em contato com seus desenvolvedores e eles afirmaram que, agora que o suporte ao teclado está sendo difundido entre outros apps, eles começarão a trabalhar no suporte a outros idiomas, como o português — novidades deverão chegar em breve, portanto.

Cinco apps já oferecem integração com o FlickType: Chirp for Twitter, Nano for Reddit, WristBook for Facebook, WatchChat for WhatsApp e TweetWatch for Twitter.

O FlickType, por sua vez, está disponível gratuitamente na App Store; o uso do teclado para Apple Watch é gratuito, mas para usá-lo como teclado padrão do iOS é necessário fazer uma assinatura de R$3,90 por mês.

