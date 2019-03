Apple quer levar seus filmes ao Oscar; diretor de “Thor: Ragnarok” vai comandar série

Estamos a menos de duas semanas do evento que (ao que tudo indica) revelará oficialmente a plataforma de séries e filmes originais da Apple. As expectativas para a entrada da Maçã num segmento completamente inexplorado são altas — assim como são as ambições da própria gigante de Cupertino.

Tomemos como exemplo essa reportagem publicada hoje pela Bloomberg: segundo fontes próximas do assunto, a Apple está contratando uma série de “estrategistas de premiações” — isto é, profissionais especializados em realizar campanhas e organizar exibições de filmes e séries para a crítica e pessoas influentes do meio. A intenção, claro, é levar a Maçã para as principais premiações de Hollywood, seja o Oscar (no caso dos filmes) ou o Emmy (séries).

Figuras consagradas do ramo estão sendo arrebanhadas pela Apple: a empresa já teria contratado um profissional muito experiente que passou os últimos anos na divisão televisiva da Walt Disney Company. A ideia, agora, é encontrar um especialista que supervisione todo o processo.

A ideia da Apple, segundo as fontes, é estar no Emmy já em 2020 — o que, certamente, ajudaria a atrair ainda mais prestígio para a sua plataforma e facilitaria a contratação de ainda mais medalhões de Hollywood para funções na frente e atrás das câmeras.

Em uma nota relacionada, a mesma reportagem corrobora informações especuladas anteriormente de que a Apple oferecerá parte do seu conteúdo original gratuitamente, enquanto outra porção seria disponibilizada somente por meio de uma assinatura mensal, de valor ainda não revelado.

Taika Waititi

Falando em medalhões, um deles assinou contrato com a Apple recentemente. Taika Waititi, diretor de “Thor: Ragnarok” e considerado um dos nomes mais promissores da comédia atualmente, comandará “Bandidos do Tempo” — série que adapta o filme homônimo de 1981, sobre a qual já falamos aqui.

As informações são do The Wrap e não poderiam ser mais apropriadas: o tom amalucado e non-sense do filme original, de Terry Gilliam, aproxima-se muito do estilo de Waititi. Como já comentamos, a série girará em torno de um garoto de 11 anos que, com a ajuda de seis anões viajantes do tempo, passeia pelas eras da humanidade e encontra uma série de figuras históricas, como Napoleão Bonaparte e Robin Hood.

Waititi vai escrever e dirigir o piloto da série, além de atuar como produtor executivo junto a Dan Halsted e o próprio Terry Gilliam. Promissor, não?

RTL Group

Enquanto isso, a Maçã vai se aproximando de outras gigantes da mídia para expandir seu império dentro e fora dos Estados Unidos. Recentemente, a RTL Group — maior companhia de produção e transmissão da Europa — revelou estar em discussão com plataformas de streaming, como a Maçã, para possíveis parcerias. As informações são do Deadline.

A RTL é a empresa-mãe da Fremantle, produtora por trás de alguns dos reality shows mais bem-sucedidos das últimas décadas, como “American Idol” e “America’s Got Talent”. Apesar disso, não há indicativos de que essas marcas transferir-se-iam para o serviço da Apple — provavelmente, um acordo da Maçã com a RTL envolveria apenas produções originais, especialmente de ficção.

Ainda não há mais informações sobre essa possível parceria, mas ficaremos de olho.

“Pachinko”

Por fim, como informou o Hollywood Reporter, a Apple deu sinal verde para a produção da primeira temporada, de oito episódios, de “Pachinko”, série baseada no livro homônimo de Min Jin Lee sobre a qual já falamos aqui.

A série é descrita como um épico geracional que contará a história de quatro gerações de uma família sul-coreana que emigra para o Japão, movendo-se entre as maiores universidades e o submundo do crime do país. Min Jin Lee servirá como produtora executiva, e o produtor Soo Hugh atuará como roteirista principal e showrunner.

Ainda não há informações sobre a data de estreia de “Pachinko”.