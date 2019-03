Batfree quer ser a primeira pulseira com bateria para Apple Watch que importa

O mundo já viu algumas tentativas — deveras falhas, é bem verdade — de se criar uma pulseira para Apple Watch com bateria interna: a maioria delas nunca sequer saiu do papel por falta de condições técnicas e, possivelmente, interesse por parte dos consumidores. A fabricante Togvu, entretanto, quer mudar esse status quo.

A empresa ativou no Kickstarter uma campanha para a Batfree, uma pulseira para Apple Watch que promete adicionar cerca de 27 horas de vida ao reloginho — que, na sua edição atual, consegue manter-se vivo por conta própria por cerca de 18 horas em uso normal.

A pulseira tem duas baterias internas de 300mAh cada e torna a utilização do Apple Watch um pouco menos confortável por conta da sua espessura; seus criadores, entretanto, afirmam que a adição na grossura e no peso do relógio é basicamente imperceptível no dia a dia. Para preservar a bateria interna do relógio, o carregamento não é contínuo: você pressiona um botão na pulseira para começar a carregar o aparelho quando desejar.

Mais surpreendente ainda é a declaração de que o acessório não interfere em nenhum recurso do Watch: segundo a Togvu, a pulseira não impede o funcionamento dos sensores na parte inferior do relógio e preserva a leitura da frequência cardíaca, o sensor de quedas e o ECG sem nenhum prejuízo. A Batfree é construída em silicone e tem certificado IP68 de resistência à água, então pode resistir às mesmas intempéries que o aparelho em si.

A pulseira recarrega o relógio pelo método tradicional, de contato, e tem uma porta proprietária para ser recarregada. Ao conectá-la à energia com o Apple Watch encaixado, ele será carregado primeiro, assegurando a saúde da sua bateria interna.

A Batfree é compatível com os Apple Watches Series 2, 3 e 4, e tem modelos para todos os tamanhos dos reloginhos. A campanha do acessório no Kickstarter já está chegando próxima à meta, e interessados podem contribuir com um mínimo de US$45 para garantir uma unidade — quando for lançada, a pulseira custará US$80. Seus criadores estimam que os envios serão iniciados em maio de 2019.

via Cult of Mac