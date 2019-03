Júri decide que Apple infringiu patentes e dá ganho de causa à Qualcomm

A mais recente batalha da Apple contra a Qualcomm nos tribunais começou recentemente, na cidade de San Diego (Califórnia, Estados Unidos). E a decisão do júri foi rápida: como informou a Bloomberg, a Maçã foi declarada culpada de infringir três patentes da gigante dos microchips e terá de pagar cerca de US$31,6 milhões em danos.

As três patentes em questão, como cobrimos nesse artigo, referem-se a tecnologias que permitem que o smartphone se conecte à internet rapidamente após ser ligado, lidam com o processamento de gráficos e a bateria do aparelho, e permitem que os aplicativos do dispositivo baixem dados mais rapidamente ao dividir a tarefa entre o processador e o modem.

Sobre a decisão, a Apple emitiu um comunicado com teor muito parecido ao de outros já publicados anteriormente:

A campanha contínua da Qualcomm, de nos acusar de infração de patentes, nada mais é do que uma tentativa de distrair as pessoas dos problemas maiores que eles enfrentam, com investigações sobre suas práticas de negócios acontecendo na Corte Federal dos EUA e ao redor do mundo.

Apesar de não ter declarado, a Apple certamente recorrerá da decisão. Ainda assim, o resultado é um baque para a Maçã — não pelo dinheiro, que é nada mais que um trocado para o poderio econômico da empresa, mas pelas consequências que ele poderia causar em outros processos pelo mundo.

Há de se esperar, também, os processos “reversos”, isto é, aqueles nos quais a Apple está processando a Qualcomm. Em um deles, um juiz defendeu a tese de que a gigante dos chips deve cerca de US$1 bilhão à Maçã — ou seja, o barco pode virar rapidamente e nós só saberemos o final dessa história daqui a um bom tempo. Aguardemos.

