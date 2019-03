Pagamentos via WhatsApp poderão chegar ao Brasil em breve

Há cerca de um ano nós comentamos que o WhatsApp estava começando a testar um sistema de transferência de dinheiro entre usuários na Índia. Agora, o WABetaInfo (especializando em notícias do mensageiro) informou que o recurso Payments chegará também a alguns novos países. E adivinhe! O Brasil está na lista!

NOTÍCIA: O WhatsApp vai ampliar a lista de países onde o recurso Payments será ativado no futuro.💰 Brasil 🇧🇷 +55

Índia 🇮🇳 +91 (já suportado)

México 🇲🇽 +52

Reino Unido 🇬🇧 +44 Fonte: @WABetaInfo

Os detalhes de como esse sistema funcionará aqui ainda é uma incógnita. Na Índia, o sistema de pagamento peer-to-peer (em português, ponto-a-ponto) utiliza a Unified Payments Interface (UPI), um sistema instantâneo de pagamento em tempo real desenvolvido pela National Payments Corporation of India (Corporação Nacional de Pagamentos da Índia), que basicamente facilita transações interbancárias. A UPI é regulada pelo Reserve Bank of India e funciona como uma transferência instantânea entre duas contas bancárias em uma plataforma móvel. No Brasil, nós utilizamos o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

Caso o serviço de fato seja lançado, a probabilidade de o WhatsApp dominar esse mercado é simplesmente enorme dada a penetração do mensageiro por aqui. Atrelar o Payments à sua conta bancária e realizar transferências simplesmente enviando mensagens para seus contatos será uma facilidade e tanto!

Atualmente, eu diria que um dos apps/serviços mais proeminentes nessa área aqui no Brasil é o PicPay. O Apple Pay Cash (solução da Maçã bastante similar a essa do WhatsApp), por enquanto, está disponível apenas nos Estados Unidos — e a chegada do Payments ao Brasil só tornará as coisas mais difíceis para a Maçã.