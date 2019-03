Promoções do dia na App Store: Digits Tape Calculator, Le Havre (The Harbor), Earth 3D – World Atlas e mais!

Nós já sabemos que os AirPods são um sucesso — basta ver, por exemplo, que a Apple vendeu mais unidades do acessório do que de iPhones nos dois primeiros anos de vida de cada um. Uma pesquisa divulgada hoje pela Counterpoint Research quantifica essa ideia e nos dá uma amostra das razões para os consumidores […]

Estamos a menos de duas semanas do evento que (ao que tudo indica) revelará oficialmente a plataforma de séries e filmes originais da Apple. As expectativas para a entrada da Maçã num segmento completamente inexplorado são altas — assim como são as ambições da própria gigante de Cupertino. Tomemos como exemplo essa reportagem publicada hoje […]