Rumor: “iPhone XI” terá três câmeras, mas só nos modelos com mais armazenamento

No começo deste ano, compartilhamos alguns conceitos e renders que ilustraram como poderá (ou não) ser a próxima geração do iPhone, o “iPhone XI” ou “iPhone 11”. Entre as possíveis maiores novidades da futura geração do gadget carro-chefe da Maçã, a maioria dos rumores se apoiam na implantação de um sistema triplo de câmeras traseiras.

Para botar ainda mais lenha nessa fogueira, o Macotakara divulgou hoje novos renders do próximo iPhone que reforçam a ideia de três câmeras traseiras, porém com um design que se assemelha aos smartphones da Huawei, o Mate 20 e o Mate 20 Pro — a não ser pelo fato de esse módulo estar no canto do iPhone, e não no centro.

Ainda que a adoção de uma terceira câmera traseira nos iPhones seja completamente cabível, o site japonês levantou uma possibilidade que, pessoalmente, acredito que não é o estilo da Apple — mas que pode fazer algum sentido. Segundo fornecedores da Maçã, o sistema triplo de câmeras estaria limitado somente aos iPhones com maiores capacidades de armazenamento interno.

Isso significa que, diferentemente dos iPhones mais recentes, a câmera traseira “extra” estaria disponível apenas nos modelos com mais capacidade (256GB, 512GB ou, quem sabe, 1TB). Essa sugestão confronta o relatório publicado pelo Wall Street Journal no começo deste ano, o qual apontou que tal característica seria exclusiva do modelo Max (ou seja, sem nenhuma relação com o armazenamento interno).

Se esse for, de fato, o caso, não seria a primeira vez que a Apple limitaria algum recurso/característica dos iPhones de acordo com o armazenamento interno: quando o iPhone 7 foi lançado, em 2016, a cor preto brilhante (jet black) estava disponível apenas nas para os aparelhos com 128GB ou 256GB.

Em termo de tamanho, os modelos deste ano serão, aparentemente, semelhantes à linha atual de iPhones. Nesse sentido, as fontes também contaram que os acessórios originais da próxima geração dos iPhones — o sucessor do XR passaria a ter duas câmeras, por sinal — já estão em desenvolvimento e apresentam um buraco ainda maior na traseira para dar espaço a essa (possível) nova câmera.

via 9to5Mac