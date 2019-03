Spotify novamente retruca, chamando a Apple de “monopolista”

O que começou como uma mera “reclamação” passou a uma declaração oficial do CEO do Spotify, que culminou em uma resposta pública da Apple e, agora, a coisa está esquentando mais ainda.

Na sua carta, a Apple colocou muitos “pingos nos is” e até mudou a opinião de muitos que, a priori, estavam do lado do Spotify nessa nova polêmica. Sinceramente, a nova retrucada da companhia sueca não ajuda lá muito em sua argumentação.

Eis o que um porta-voz do Spotify enviou à Variety:

Todo monopolista vai sugerir que não fez nada de errado e argumentará que prioriza os melhores interesses dos seus concorrentes e consumidores. Nesse sentido, a resposta da Apple à nossa reclamação feita na Comissão Europeia não é nova e está totalmente dentro das nossas expectativas.

Registramos a nossa reclamação porque as ações da Apple prejudicam a competição e consumidores, e estão claramente violando a lei. Isso é evidente na crença da Apple de que usuários do Spotify no iOS são clientes da Apple e não do Spotify, que vai ao núcleo do nosso problema com a Apple. Nós respeitamos o processo que a Comissão Europeia levará agora para conduzir sua análise.