Benchmark de um dos novos iPads indica performance similar à do iPhone XR

Como vocês certamente já viram, a Apple atualizou sem muito alarde hoje a sua linha de iPads com dois novos integrantes: o iPad mini de quinta geração e o iPad Air de terceira geração. As novidades não são lá tão empolgantes, mas os dois tablets trazem o que há de melhor em termos de poder de processamento na Apple com os chips A12 Bionic (ou quase, já que os iPads Pro de 2018 contam com o ligeiramente mais avançado A12X Bionic).

Como a internet não dorme em serviço, poucas horas após o anúncio dos aparelhos, já pintou no Geekbench o registro de performance de um tal iPad11,2 — que pode se referir a qualquer um dos dois aparelhos; como ambos contam com o mesmo processador, estamos apostando que os números registrados aqui podem se referir aos dois.

O iPad não identificado recebeu uma pontuação de núcleo único de 4.806, enquanto o score multi-núcleos ficou nos 11.607. Os números são ligeiramente superiores aos dos iPhones XS, XS Max e XR, que contam com o mesmo processador — o tablet em questão certamente tem algumas otimizações no chipset por conta do seu tamanho maior; por isso a leve vantagem.

O Geekbench revelou também que o iPad testado tem 3GB de RAM, que é a mesma quantidade presente no iPhone XR — os iPhones XS e XS Max, bem como os iPads Pro, têm 4GB de memória. Ou seja: no geral, podemos esperar que os novos tablets da Maçã terão uma performance similar à do iPhone mais barato da nova linha, o que já é bem satisfatório.

Razoável, não?

via MacRumors