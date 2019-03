E já temos mais um conceito para o mítico iPhone dobrável

Sejamos honestos: ao menos num futuro próximo, as chances de a Apple lançar um iPhone dobrável são próximas de zero. A tecnologia simplesmente ainda não está pronta para o horário nobre, e os protótipos que temos visto são pouco mais que isso — a Samsung vai ter que (com o perdão do trocadilho) se desdobrar pra fazer do Galaxy Fold mais que uma ação de marketing, por exemplo.

Dito isso, é sempre divertido ver designers colocando a cuca para funcionar com conceitos de iPhones dobráveis. O mais recente, criado por Antonio de Rosa, não foge à regra.

Na imaginação do designer, o chamado “iPhone X Fold” teria uma tela de 6,6 polegadas quando dobrado e 8,3 polegadas quando aberto (sim, maior que o iPad mini). Em ambos os casos, os painéis seriam “Super Retina” com 514 pixels pro polegada, e o iOS teria adaptações especiais para lidar com o novo paradigma — a ideia de “puxar” uma notificação para a tela desdobrada conforme o aparelho é aberto ficou bem legal.

Outros recursos interessantes incluiriam um “modo laptop”, em que uma parte do aparelho ficaria deitada na superfície exibindo um teclado, e as (já rumorejadas) três câmeras. Vale destacar também a ideia muito engraçadinha de destacar o aparelho num prisma de base triangular, que permitiria ao usuário ver sua nova aquisição já da forma que veio ao mundo, parcialmente dobrada.

Segundo de Rosa, o “iPhone X Fold” partiria de US$2.000. Você compraria?

via 9to5Mac