Galaxy S10+ supera iPhone XS Max em teste de velocidade

Quando o iPhone XS Max chegou ao mercado, em setembro passado, o mundo foi tomado de assombro por sua performance: o chip A12 Bionic, combinado com os demais componentes internos e uma otimização muito bem feita do software, fez do aparelho uma verdadeira máquina de desempenho. No mundo da tecnologia, entretanto, tudo é passageiro — e agora, ele já foi superado por seu mais novo arquirrival.

O canal do YouTube PhoneBuff realizou mais um dos seus famosos testes de velocidade, desta vez comparando o iPhone XS Max com o recém-lançado Galaxy S10+, da Samsung. O teste é totalmente automatizado e realizado no estilo “corrida”: cada aparelho tem uma série de aplicativos para abrir e tarefas para realizar; há ainda uma “segunda volta”, para reabrir todos os apps e verificar o gerenciamento da RAM .

Pela primeira vez em muito tempo — o último vitorioso da Samsung foi o Galaxy Note 5, lá em 2015 —, um aparelho da sul-coreana superou o concorrente direto da Maçã. Sua vitória se deu principalmente pelo uso mais inteligente que o Android está fazendo dos seus 8GB de RAM (contra 4GB do iPhone): a primeira volta foi vencida com folga pelo dispositivo da Apple, mas ao retornar e abrir novamente os apps, o aparelho da Samsung conseguiu mantê-los ativos por todo o percurso, dando-lhe a dianteira.

O PhoneBuff realizou os testes nove vezes ao longo de vários dias para verificar se os resultados se repetiam, e o S10+ saiu vitorioso em todas as ocasiões. É bom notar que a versão do aparelho testada aqui é a americana, equipada com o novo Snapdragon 855; a versão internacional, que virá para o Brasil, tem o chip Exynos 9820, da própria Samsung — que, como mostraram alguns testes, tem performance levemente inferior.

Será que a Apple retomará a coroa em breve?

via iClarified