iPad mini está mais caro; novo iPad Air é mais barato que o antigo Pro de 10,5″

Como noticiamos, a Apple hoje lançou novos iPads e, como sempre acontece em lançamentos assim, ela aproveitou a oportunidade para reajustar alguns valores relacionados à sua linha de tablets aqui no Brasil.

iPad mini 4 vs. novo iPad mini

A comparação é óbvia, mas ainda assim não totalmente justa pois, antes, o mini 4 era vendido apenas com uma única capacidade (128GB); agora, temos dois modelos no novo iPad mini (64GB e 256GB). Sendo assim, a comparação “correta” é entre os preços de entrada (mini 4 de 128GB vs. novo mini de 64GB).

Confira:

Além do modelo acima, como explicado, agora temos também um de 256GB que sai respectivamente por R$4.699 (Wi-Fi) e R$5.799 (Wi-Fi + Cellular).

iPad Pro de 10,5″ vs. novo iPad Air

No caso do novo Air, a comparação mais justa seria com o antigo Pro de 10,5″ que até ontem ainda era comercializado pela Apple. Eles contam o mesmo tamanho de tela e podemos dizer aqui, sem nenhum medo, que o novo Air de fato substitui o antigo Pro, com especificações técnicas bem parrudas.

Dito isso, vamos ao comparativo de preços:

Lembrando que, com os novos tablets, a Apple lançou também novos acessórios (Smart Cases, Smart Covers, Smart Keyboards, etc.) — você confere eles todos nesse artigo.