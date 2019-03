Promoções do dia na App Store: Office Story, Peek a Boo Farm Animals Sounds, Total Video Player: Movie Play e mais!

Apenas uma semana após as quintas, a Apple já liberou hoje as sextas versões beta do iOS 12.2 (compilação 16E5227a), do macOS Mojave 10.14.4 (18E220a), do watchOS 5.2 (16T5225a) e do tvOS 12.2 (16L5226a). Pela proximidade entre a penúltima beta e esta, é bem provável que estejamos chegando ao estágio final de desenvolvimento desses updates […]