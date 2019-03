É possível deixar o Modo Escuro do macOS Mojave… mais escuro!

Dentre as novidades introduzidas no macOS Mojave, poucas foram tão comemoradas quanto o Modo Escuro, que traz um ar “renovado” ao sistema enquanto dá um refresco aos nossos preciosos olhos com uma interface menos brilhosa. Você pode já estar usando o Dark Mode do macOS há alguns meses, mas talvez não saiba da informação a seguir: é possível deixá-lo ainda mais escuro — mesmo que um pouquinho.

Para ativar o “Modo Escuro mais escuro”, basta ir até a área “Geral” dentro das Preferências do Sistema. Ative a aparência “Escura” (caso ela não esteja ativada ainda, naturalmente) e, no campo “Cor de realce”, selecione a última — Grafite. Prontinho!

Como eu citei, as mudanças são sutis. Este GIF dá uma ideia da diferença:

Uma vez que as cores ficam ligeiramente mais escurecidas, o contraste com a fonte branca do sistema se torna mais evidente, o que pode ser benéfico para quem usa o computador em situações de alta luminosidade. A parte ruim, claro, é que você perde a opção de escolher outra cor de realce para o sistema — para mim, por exemplo, o macOS é azul e sempre será, não há como mudar.

Para voltar ao “Modo Escuro menos escuro”, basta, naturalmente, escolher qualquer outra cor no seletor do sistema — não se sabe por que a Apple resolveu deixar os tons mais escuros somente com uma das opções disponíveis.

Curtiram a dica? Aproveitem!

via OS X Daily