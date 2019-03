Google marca data para morte do Inbox by Gmail: 2 de abril

A incrível saga do Inbox by Gmail, a proposta do Google para revolucionar o email que falhou miseravelmente, já tinha tido seu fim anunciado desde setembro passado — o que certamente fez muitos dos seus (poucos) usuários debandarem do serviço antes da sua morte. Agora, a gigante de Mountain View anunciou especificamente quando o plugue será puxado: dia 2 de abril.

Como notado no Reddit, usuários do Inbox começaram a receber ontem alertas de que o serviço será definitivamente desligado daqui a 15 dias; ou seja, fazendo a conta, no segundo dia de abril. Coincidentemente ou não, esse é também o dia em que o malfadado Google+ vai deixar a vida e entrar para a história.

Apesar da tristeza de ver um app experimental de email com algumas (algumas) boas ideias ir para o ralo, é bom notar que o Google tem incorporado certos recursos mais bem-sucedidos do Inbox diretamente no Gmail. Se você ainda usa a plataforma moribunda, talvez consiga se encontrar no outro aplicativo da gigante de Mountain View — que é bem mais “quadrado” na sua abordagem dos emails, mas inegavelmente funciona muito bem. Caso o Gmail não funcione para você, nós temos um comparativo completo de clientes de email que podem lhe interessar. 😉

De qualquer forma… R.I.P. ⚰️