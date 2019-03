iMacs ficam até 2x mais rápidos com a 9ª geração de chips Intel e gráficos Radeon Pro Vega

Após lançar novos os novos iPads Air e mini ontem, a Apple anunciou hoje a sua nova linha de iMacs.

Agora, os desktops vêm com até processador Intel de 9ª geração com até 8 núcleos e, pela primeira vez, a opção configurar com uma GPU Radeon Pro Vega, oferecendo um ótimo aumento no desempenho gráfico e de computação.

“Os clientes vão adorar o enorme aumento no desempenho do iMac. Com processadores de até 8 núcleos e poderosos gráficos Vega, a linha iMac está mais forte do que nunca ”, disse Tom Boger, diretor sênior de marketing de produtos da Apple. “Com a sua impressionante tela Retina, design surpreendente, o dobro do desempenho e o macOS Mojave que nossos clientes adoram, o iMac é de longe o melhor desktop do mundo.”

O modelo de 21,5″ conta com processador Intel de 8ª geração com quatro e, pela primeira vez, com seis núcleos, oferecendo até 60% mais performance; já o modelo de 27″, como falamos, pela primeira vez vem com a 9ª geração de chips com seis ou oito núcleos, o que resulta numa performance até 2,4x melhor!

Os gráficos Radeon Pro Vega chegam ao iMac de 21,5″, oferecendo desempenho até 80% mais rápido. No iMac de 27″, o aumento de desempenho fica na casa do 50% — ideal para profissionais que trabalham com gráficos pesados, desenvolvimento de conteúdo 3D, edição de vídeos com efeitos complexos ou criação de jogos de alta resolução.

A tela (4K no modelo menor e 5K no maior) é aquela belezura que já conhecemos, com até 14,7 milhões de pixels, 1 bilhão de cores, 500 nits de brilho, ampla gama de cores P3 e um ângulo ótimo de visualização, oferecendo uma experiência imersiva. O visual permanece o mesmo, com uma estrutura de alumínio prateada tudo-em-um.

Os preços nos Estados Unidos começam em US$1.300 (modelo de entrada do iMac de 21,5″ com tela 4K) e US$1.800 (iMac de 27″ com tela 5K); por lá, tudo já está disponível para compra. No Brasil, os preços já foram divulgados e permanecem os mesmo, a partir de R$11.700 (iMac de 21,5″ 4K) e de R$15.600 (iMac de 27″ 5K). Há, ainda, um modelo de entrada com tela de 21,5″ (sem ser 4K), o qual lá fora sai por US$1.100 e, aqui, por R$9.800.