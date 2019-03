Tá chegando? Sexta beta do iOS 12.2 traz suporte ao AirPower

Depois de atualizar alguns iPads na segunda-feira e os iMacs hoje, já está bem claro que a Apple reservou esta segunda metade de março para apresentar novidades — o evento da próxima segunda-feira só comprova esse ponto. Agora, uma descoberta indica que mais um lançamento pode estar a caminho… depois de muito, muito tempo.

Enquanto analisava as mudanças no código da mais recente versão beta do iOS 12.2, nosso amigo e colaborador do 9to5Mac, Guilherme Rambo, descobriu uma informação para lá de animadora: a mais recente versão de testes é a primeira a trazer suporte ao AirPower, o mítico carregador sem fio da Maçã anunciado há mais de um ano e até agora sumido. Será que finalmente estamos na iminência da sua chegada?

Segundo Rambo, há diferenças significativas no código da nova versão beta, especificamente na parte que se refere ao controle do carregamento sem fio. Comandos adicionados recentemente são responsáveis, por exemplo, por identificar quando dois dispositivos estão sendo carregados na mesma superfície — o que, naturalmente, deve se referir ao AirPower.

A sexta beta do iOS 12.2 também traz as animações 3D que serão exibidas nos dispositivos quando os aparelhos estiverem sendo recarregados no AirPower. Isso tudo indica que, caso o carregador realmente seja anunciado nos próximos dias, ele só deverá chegar realmente às lojas junto ao lançamento da versão final do iOS 12.2, que deverá acontecer na próxima semana.

Será que o impossível realmente acontecerá e veremos o AirPower no mundo real em breve? Aguardemos.