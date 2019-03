Apple anuncia a segunda geração dos AirPods com chip H1 e novo estojo de recarga sem fio [atualizado]

Três dias, três novidades. A de hoje era muito aguardada: a Apple acaba de anunciar a segunda geração dos AirPods!

Os fones de ouvido sem fio são agora equipados com um novo chip H1, proporcionando 50% mais tempo de conversação, suporte o comando “E aí Siri” e uma case de recarga sem fio que também será vendida separadamente. Nela, o LED indicador de recarga fica agora na parte frontal do estojo.

A Apple também promete, para os novos AirPods, um tempo de conexão mais rápido (até 2x melhor, segundo a companhia — principalmente ao alternar de um iPhone para um Apple Watch ou um iPad, por exemplo) e melhorias gerais na performance do produto.

“Os AirPods proporcionaram uma experiência wireless mágica e se tornaram um dos produtos mais amados que já criamos. Eles se conectam facilmente com todos os seus dispositivos, e proporcionam som claro límpido bem como um controle intuitivo e inovador da sua música e áudio”, declarou Phil Schiller, vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple.

“Os melhores fones de ouvido sem fio do mundo ficaram ainda melhores com os novos AirPods. Eles são equipados com o novo chip H1 desenhado pela Apple, que traz uma hora extra de conversação, conexões mais rápidas, ‘E aí Siri’ hands-free e a conveniência de uma nova case de bateria sem fio”, concluiu Schiller.

Os novos AirPods e o novo modelo com o estojo de recarga sem fio já estão disponíveis para compra hoje nos Estados Unidos, chegando às Apple Stores a partir da semana que vem. O modelo normal continuará pelos mesmos US$160 de antes, enquanto a versão com recarga sem fio custará US$200. A Apple também venderá a Wireless Charging Case (que funciona inclusive com os AirPods de primeira geração) separadamente para quem quiser, por US$80.

Os novos produtos ainda precisarão obviamente ser homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mas já estão com seus preços divulgados no site da Apple Brasil também: R$1.349 pelos novos AirPods (R$150 a menos que antes!), R$1.679 pela versão com o estojo de recarga sem fio e R$679 pelo estojo de recarga sem fio independente — todos valores parceláveis em até 12x.

Atualização 20/03/2019 às 10:40

Após o lançamento, o garoto Mark Gurman — da Bloomberg — trouxe informações sobre o futuro dos AirPods:

These AirPods were initially planned to go on sale last year. They’re also working on a future version with noise-cancellation and water resistance. Those were planned for later this year, but would now imagine that’s for 2020.

— Mark Gurman (@markgurman) March 20, 2019