CEO do Goldman Sachs deverá comparecer ao evento especial da Apple

Como informamos, a Apple deverá lançar um novo cartão de crédito em parceria com o banco de investimentos americano Goldman Sachs. Ainda que nenhuma das empresas tenha fornecido alguma pista de quando essa novidade será revelada, um convite em específico para o evento especial da Maçã pode indicar a iminência desse anúncio.

De acordo com informações da Bloomberg, o CEO do Goldman Sachs, David Solomon, foi convidado para a keynote da Maçã — e, apesar de aparentemente não participar da apresentação em si (segundo pessoas familiarizadas com o assunto), sua presença indica que a Apple poderá discutir publicamente a parceria com o banco.

A Bloomberg disse que o acordo, conhecido internamente como “Project Cookie”, é supervisionado pelo diretor geral e sócio do Goldman Sachs, David Stark. Além disso, as informações são de que há “dezenas de pessoas” trabalhando na parceria, incluindo grande parte dos funcionários da Maçã responsáveis pelo Apple Pay.

Em maio passado, havíamos comentado que o lançamento desse cartão de crédito conjunto poderia ocorrer no início deste ano. Para sustentar ainda mais esse rumor, o app Wallet poderá ganhar um novo visual no iOS 12.2 (que deverá ser lançado após o evento especial) para permitir que os usuários ajustem e visualizem os gastos do cartão pelo iPhone.

Tanto a Apple quanto o Goldman Sachs serão, naturalmente, beneficiadas com o acordo. No caso da Maçã, a maior penetração (direta) no mercado financeiro ajudará a companhia a firmar-se ainda mais entre as grandes empresas dos EUA; para o banco, aumentar sua base de clientes (composta de grandes investidores e corporações multimilionárias) será de ainda mais primazia.

Ambas as empresas se recusaram a comentar a presença de Solomon no evento do próximo dia 25. Resta-nos ver para crer.