MacMagazine no Ar #315: novos iPads e iMacs, WWDC19, “iPhone XI” com três câmeras, Spotify vs. Apple e mais!

A Apple está dando o pontapé nos eventos especiais de 2019 com uma apresentação intitulada “É hora do show”, marcada para a próxima segunda-feira (25/3) às 14h pelo horário de Brasília. Ela acontecerá no Steve Jobs Theater do Apple Park, em Cupertino (Califórnia, Estados Unidos). Colocando ainda mais lenha na fogueira das expectativas para essa […]