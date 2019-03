Novas cores de pulseiras para Apple Watch e cases para iPhones são lançadas

Em meados de fevereiro nós comentamos que os estoques de diversas pulseiras do Apple Watch estavam esgotados, indicando que novos acessórios seriam lançados em breve. E foi o que aconteceu hoje.

Não há nenhum novo modelo; estamos falando “apenas” de novas cores para os modelos de pulseiras já existentes. Vamos a elas:

Para a pulseira esportiva, temos as seguintes novas cores: azul-holandês, papaia e hortelã. A pulseira esportiva Nike, por sua vez, ganhou as cores preta/Hyer-Grape, Spruce Fog/Vintage Lichen e Teal Tint/Tropical Twist.

Para a pulseira loop esportiva temos as novas cores cerúleo, papaia, hortelã e lilás. Já a pulseira loop esportiva Nike ganhou as cores Hyper-Grape, Teal Tint, Spruce Fog, branca-Summit e preta; todas as pulseiras acima custam R$300 cada.

As pulseiras de couro (seja com fecho moderno ou tradicional) ganharam as cores azul-centáurea, pôr do sol e lilás ; elas saem por R$1.200 cada. Finalizando as novas cores, temos as Rose Sakura/Craie/Argile, Bleu Lin/Craie/Bleu du Nord e Étoupe para as pulseiras Double Tour e Simple Tour Hermès — os valores vão de R$3.400 a R$4.600.

Todos os modelos já estão disponíveis para compra, com entrega estimada em 2-3 semanas.

Novas cases para iPhones XS e XS Max

Para o modelo de silicone (XS e XS Max), temos agora as novas cores azul-holandês, papaia e hortelã — todas saindo por R$350 cada. As cases de couro (R$450) e Folio (R$900 para o XS e R$1.200 para o XS Max) ganharam as cores azul-centáurea, pôr do sol e lilás.

Até mesmo a recém-lançada Smart Battery Case (R$1.200) ganhou uma nova cor areia-rosa — vale notar que apenas para os modelos XS e XS Max, já que o XR continua apenas com as opções branca ou preta.

Assim como as novas cores de pulseiras, todas as novas de cases também já estão disponíveis para compra, com entrega estimada em 2-3 semanas.