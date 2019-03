Produção em massa do AirPower teria mesmo começado no início do ano

Tudo indica que o AirPower está mesmo chegando.

Nesta semana, vimos indícios reais de que o terreno está preparado para o seu lançamento com a liberação da última versão beta do iOS 12.2, que conta com novidades em seu código; hoje, a Apple lançou novos AirPods que vêm com um estojo de recarga sem fio — o qual só faz sentido, para a Apple, junto ao AirPower.

Há cerca de dois meses, comentamos que a produção em massa do AirPower pode ter sido iniciada no fim de janeiro. E agora o Wall Street Journal também veio corroborar essa informação , dizendo que as dificuldades da Apple na fabricação do acessório foram devidamente sanadas e que, desde o começo do ano, as fábricas das parceiras da Maçã já estão trabalhando na produção em massa dele.

No próximo dia 25 (segunda-feira), a Apple realizará um evento especial para apresentar suas novas apostas em serviços (um de vídeos e um de notícias). Alguns apostavam também em lançamentos de hardware, mas a empresa tratou de mostrar que o foco será mesmo nos seus serviços ao lançar novos iPads na segunda-feira passada (18/3), novos iMacs ontem (19/3) e, como falamos, novos AirPods hoje.

E como o cenário está todo preparado para a chegada do AirPower, muitos agora apostam que o desejado e aguardado “tapete” de carregamento sem fio da Apple dará as caras amanhã (quinta-feira, 21/3) ou na sexta-feira (22/3). Será?

Vale notar que o AirPower foi apresentado pela Apple em setembro de 2017, com previsão de que seria lançado no começo de 2018. Caso ele realmente seja apresentado agora em março (seja amanhã ou na semana que vem), estamos falando de um atraso de pelo menos um ano! 😥

via 9o5Mac