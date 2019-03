Promoções do dia na App Store: Convoto, deGeo Camera, Affinity Photo/Designer e mais!

MacMagazine no Ar #315: novos iPads e iMacs, WWDC19, “iPhone XI” com três câmeras, Spotify vs. Apple e mais! E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 315ª edição do nosso podcast. Participantes do dia Rafael Fischmann [@rfischmann] Breno Masi [@macmasi] Eduardo Marques [@eduardomarques] Luciano Flehr [@lucianoflehr] A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya]. Pauta 00:08:50 – Novos iPads Air e mini 00:30:15 – Novos iMacs 00:36:54 – WWDC19 […]

Acompanhe a nossa cobertura do evento “É hora do show”, na próxima segunda-feira! A Apple está dando o pontapé nos eventos especiais de 2019 com uma apresentação intitulada “É hora do show”, marcada para a próxima segunda-feira (25/3) às 14h pelo horário de Brasília. Ela acontecerá no Steve Jobs Theater do Apple Park, em Cupertino (Califórnia, Estados Unidos). Colocando ainda mais lenha na fogueira das expectativas para essa […]

CEO do Goldman Sachs deverá comparecer ao evento especial da Apple Como informamos, a Apple deverá lançar um novo cartão de crédito em parceria com o banco de investimentos americano Goldman Sachs. Ainda que nenhuma das empresas tenha fornecido alguma pista de quando essa novidade será revelada, um convite em específico para o evento especial da Maçã pode indicar a iminência desse anúncio. De acordo com […]