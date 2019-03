Saiba como personalizar as respostas predefinidas do Apple Watch

Apple anuncia a segunda geração dos AirPods com chip H1 e novo estojo de recarga sem fio [atualizado] Três dias, três novidades. A de hoje era muito aguardada: a Apple acaba de anunciar a segunda geração dos AirPods! Os fones de ouvido sem fio são agora equipados com um novo chip H1, proporcionando 50% mais tempo de conversação, suporte o comando “E aí Siri” e uma case de recarga sem fio que também […]

Google marca data para morte do Inbox by Gmail: 2 de abril A incrível saga do Inbox by Gmail, a proposta do Google para revolucionar o email que falhou miseravelmente, já tinha tido seu fim anunciado desde setembro passado — o que certamente fez muitos dos seus (poucos) usuários debandarem do serviço antes da sua morte. Agora, a gigante de Mountain View anunciou especificamente quando o plugue […]

Apple não quer exclusividade de eventos esportivos em sua plataforma de streaming Enquanto segunda-feira que vem não chega, ficamos aqui especulando quais serão as principais áreas de atuação da Apple na sua vindoura plataforma de streaming. A parte dos filmes e séries já está muito bem desenhada, bem como as possíveis parcerias com outras plataformas, mas há um segmento que ninguém sabe ainda como será tratado (se […]