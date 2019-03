Agora você pode responder mensagens no Facebook Messenger; Shazam, Gboard, Calendars e Pixelmator ganham novidades

Cá estamos aqui com mais novidades de aplicativos populares da App Store! Vamos a eles.

Facebook Messenger

Dentre as novidades mais aguardadas do dia, poucas se equiparam à do mensageiro instantâneo do Facebook: a partir de agora, usuários do Messenger podem responder mensagens específicas de um chat, criando uma thread própria.

Para responder uma mensagem específica, basta tocá-la e segurar o dedo por alguns momentos, pressionando o botão “responder” em seguida. A partir daí, será criada uma thread de respostas na qual outros participantes do grupo (caso a conversa seja um chat em grupo, claro) podem participar sem entupir o chat principal de mensagens.

O recurso já está ativo na atualização mais recente do Facebook Messenger, disponível na App Store.

Shazam

O serviço de reconhecimento de músicas adquirido pela Apple em 2017 continua ganhando melhorias e evoluindo num ritmo separado dos produtos da própria Maçã. Recentemente, o Shazam adicionou mais uma novidade: a exibição da data e hora do reconhecimento de cada música identificada por ele.

Com a novidade, ao acessar a aba “Meu Shazam”, o aplicativo mostrará o momento exato em que você identificou cada música reconhecida pelo serviço, desde que você começou a utilizá-lo — o recurso é retroativo, então vale para toda a sua atividade no serviço realizada desde 2013 até hoje. É possível, inclusive, deslizar o dedo para cima e para baixo no canto direito da tela para ver sua “linha do tempo” de descobertas.

As mudanças já estão disponíveis tanto no Shazam quanto no Shazam Encore.

Gboard

O teclado do Google, por sua vez, ganhou um recurso que pode ser uma mão na roda para quem costuma escrever em diferentes idiomas: integração direta com o Google Tradutor.

Com a novidade, você pode obter traduções imediatas para qualquer idioma suportado pelo sistema em qualquer lugar — basta estar com o teclado na tela. Para isso, é só escrever a frase que você quer traduzir, tocar na aba “Tradutor” e selecionar a língua de destino; a integração com o Google Tradutor faz todo o trabalho.

É bom notar que, embora o Google prometa que tudo que é digitado no Gboard permanece no seu dispositivo e não é compartilhado com a empresa, o mesmo não pode ser dito das frases traduzidas — o processo, afinal, envolve enviar o conteúdo para os servidores do Google para que eles voltem no idioma desejado.

Calendars 5

O célebre aplicativo de calendário da Readdle ganhou um pequeno banho de loja com três novidades principais. A primeira delas é uma nova barra lateral, que reúne numa única tela todos os seus compromissos, convites e notificações; é possível, por lá, controlar todos os calendários em que você se cadastrou para ver apenas as tarefas que lhe interessam.

Além disso, a parte superior do app traz agora um seletor que permite ao usuário alternar rapidamente entre todos os modos de visualização (tarefas, lista, dia, semana, mês). Por fim, a nova ferramenta de busca está muito mais acessível, presente na barra lateral.

Pixelmator

Por fim, um dos mais celebrados editores de imagem do macOS ganhou uma pequena atualização focada no gerenciamento de camadas num projeto.

Com o Pixelmator 3.8.2, usuários podem reposicionar camadas automaticamente numa composição levando em conta as demais camadas ou a seleção feita pelo comando “Alinhar e distribuir”. É possível, também, encontrar objetos alinhados ou distribuídos diretamente pelo menu de camadas.

O Pixelmator traz ainda outras correções de bugs e melhorias de performance. Ele está disponível por R$113 na Mac App Store.