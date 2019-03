Apple teria comprado startup italiana focada em gerenciamento de apps

Aparentemente, não obstante os resultados financeiros um tanto “decepcionantes”, a Apple está com os bolsos bem abertos nesse início de 2019. Depois de comprar a Laserlike, mais uma startup supostamente foi abocanhada pela Maçã — dessa vez, a italiana Stamplay.

De acordo com informações do jornal italiano Il Sole 24 Ore, a Apple pagou cerca de 5 milhões de euros pela empresa (aproximadamente R$21 milhões). Pelos termos do contrato, os fundadores da Stamplay são, agora, empregados da Maçã, mas não se sabe se outros funcionários da startup também passarão a trabalhar para a empresa ou se a aquisição foi mais focada na tecnologia e nas propriedades intelectuais da italiana.

A Stamplay é (ou… era) uma pequena empresa focada na automação de processos para gerenciamento de apps e plataformas digitais na nuvem — em outras palavras, ela trabalhava com pequenas e médias empresas na implantação de soluções para simplificar e automatizar a operação dos seus apps e sistemas internos.

A Apple não confirmou a aquisição com o seu tradicional comunicado (que “compra empresas menores de tempos em tempos e não discute seus planos e propósitos em relação a isso”). Um grande indicativo de que a Stamplay realmente foi comprada, entretanto, é que seu site teve quase todas as informações retiradas recentemente — como geralmente acontece quando a Maçã arremata uma startup.

Vamos acompanhar essa história em busca de novas informações. Qualquer coisa, como sempre, avisaremos.

via Cult of Mac