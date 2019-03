E já descobriram uma imagem escondida do AirPower no site da Apple

Como falamos ontem, o terreno está preparado para a chegada do AirPower, base carregadora sem fio da Apple.

Quando ele foi apresentado pela empresa, diversas páginas do site dela mostravam a base carregadora sendo utilizada com iPhones, Apple Watches e AirPods. Com o atraso, essas imagens foram desaparecendo, restando apenas uma na página dos AirPods. Ontem, com o lançamento da segunda geração dos AirPods, essa imagem também se escafedeu. Oficialmente, portanto, não há nenhuma imagem do acessório no Apple.com. Ou não.

Existe uma nova imagem oficial do AirPower, nunca antes vista, escondida no código-fonte que deveria estar na página AirPods. Ele mostra a nova case de carregamento dos AirPods e um iPhone XS “de David” — nas imagens conhecidas, os iPhones utilizados (8 e X) eram de um tal de Sam. 😛

A descoberta foi feita por Michael Bateman: ao analisar o código-fonte da página dos AirPods no site australiano da Apple, ele achou o código <figure class="imagem-wireless-airpower"> , inexistente no americano. Com isso em mãos, o 9to5Mac conseguiu extrair a imagem dos servidores da Apple.

Depois de uma sequência de três dias lançando produtos (novos iPads, iMacs e AirPods), muitos esperavam pelo lançamento do AirPower hoje — ou amanhã, já que existia o rumor de vermos também o lançamento de um novo iPod touch.

Será que ainda veremos o fatídico AirPower nesta semana?