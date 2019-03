Microsoft lança versão do Windows Defender para macOS

Seja você uma pessoa contra ou a favor do uso de softwares de segurança antimalwares (os populares antivírus) em Macs, o fato é que novos serviços e aplicativos desse tipo são sempre bem-vindos para alguns usuários — e a opção mais recente veio justamente de uma empresa não muito reconhecida no âmbito da segurança online: a Microsoft.

Hoje, a gigante de Redmond anunciou o lançamento do Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP), basicamente uma versão multiplataforma do Windows Defender.

Uma versão limitada do Microsoft Defender ATP está disponível, a partir de hoje, para o macOS Sierra 10.12 ou superior — porém, apenas para clientes empresariais ou corporativos. Ainda não está claro quando (ou se) a empresa pretende lançar uma versão do software para os usuários em geral.

Segundo a Microsoft, o seu foco principal é oferecer, para as empresas que usam tanto Macs quanto PCs, um antivírus que poderá unificar e simplificar o trabalho das equipes de segurança desses locais (tudo gerenciado pelos serviços na nuvem). No geral, o software executa as mesmas funções tanto no macOS quando no Windows, como varreduras rápidas (e completas), detecção de ameaças, entre outros.

O software inclui, ainda, um novo recurso de gestão de ameaças e vulnerabilidades projetado para ajudar equipes de segurança a descobrir e corrigir vulnerabilidades causadas por configurações incorretas do sistema. Assim como outros produtos da empresa, o Defender ATP fará parte do Microsoft 365, que inclui o Office 365, o Windows 10 e o Enterprise Mobility + Security.

Embora os Macs sejam significativamente menos vulneráveis a malwares e outros tipos de ataques (em relação ao Windows), eles não estão completamente imunes. Nesse sentido, vira e mexe acompanhamos casos de instaladores falsos e exploits que dão acesso a diversas informações armazenadas no Mac.

Geralmente, os recursos de sandboxing e de verificação multinível do macOS contribuem para evitar que tais softwares maliciosos sejam instalados, porém existem uma infinidade de técnicas atualmente que contornam esses recursos de segurança nativos sem muita dificuldade.

