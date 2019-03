Dia vai, dia vem, e a Apple continua aprofundando sua relação com o mundo da música. O mais recente anúncio nesse sentido é de uma série de shows, batizada de Apple Music Live, que a empresa realizará no anfiteatro da sua belíssima loja Apple Piazza Liberty, em Milão (Itália).

O primeiro Apple Music Live acontecerá na próxima quinta-feira (28/3) e será comandado pelo cantor Marco Mengoni, cujo álbum mais recente, “Atlantico”, está atualmente em destaque no Apple Music. Outras apresentações acontecerão ao longo dos próximos meses e a série será encerrada em outubro, com uma apresentação do pianista Ludovico Einaudi.

A parte mais legal é que todas as apresentações serão gravadas e, posteriormente, disponibilizadas no Apple Music para que todos possam aproveitar. É uma boa maneira de compensar a perda do Apple Music Festival, eu diria.

As apresentações do Apple Music Live são gratuitas, mas, ao contrário de eventos como as sessões do Today at Apple, requerem que as pessoas interessadas retirem ingressos no site da Maçã para participar. Essa é a página dos ingressos, que será atualizada todas as vezes que uma nova apresentação for agendada.

Que tal expandir as apresentações para outros locais, Apple? 😀

via 9to5Mac