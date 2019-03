A Maçã está liberando, remotamente, uma atualização para o Apple Music que altera algumas características da aba “Explorar” — mais precisamente na sessão “Novas músicas” — tanto no iOS quando no macOS.

Anteriormente, a aba para visualizar músicas, playlists e álbuns mais recentes era organizada a partir de um único carrossel na parte superior com o conteúdo em destaque, seguido de listas de gêneros/conteúdos em hierarquias — criando uma série de passos para o usuário chegar justamente no que importa: as músicas.

O novo design ajuda a chegar ainda mais rápido às músicas de uma lista e destaca novos conteúdos de curadoria, incluindo playlists temáticas como “Guerreiro do fim de semana”, “Músicas por atmosfera”, “Mulheres visionárias” (em celebração ao mês das mulheres) e listas recém-atualizadas.

Agora, na aba central da sessão “Novas músicas”, também é possível acessar as listas “Top 100 do dia” do mundo e de diversos países. Além disso, é possível visualizar um número maior de playlists atualizadas recentemente, tonando mais fácil para os usuários acessarem as novidades.

Os boxes “Faixas em destaque” e “Novas músicas” não foram alterados, porém foram mais para baixo na visualização da tela. Os links de navegação por gêneros, atmosferas, top charts e videoclipes foram adicionadas à sessão “Mais para explorar”.

Por fim, há uma série de novas sessão com playlists personalizadas do Apple Music, como “Nós adoramos” e “Sextou” (que deverá mudar a cada dia da semana). Abaixo disso, são exibidas as gravações dos programas da Beats 1 e as músicas que serão lançadas em breve.

