Apple pode ter dado pista sobre a chegada da Siri a Portugal

Acreditem ou não, a Siri até hoje não deu às caras em Portugal — e nós achando que ela demorou para chegar aqui. Uma pista encontrada no site português da empresa pelo All Things Apple, entretanto, pode indicar que a assistente está com as malas prontas para a terra dos nossos amigos do outro lado do Atlântico.

As imagens acima são das páginas de recursos dos novos AirPods em Portugal e no Brasil, respectivamente. Notam alguma diferença? Vejam que, enquanto a página brasileira menciona o nosso já velho conhecido comando “E aí, Siri” como um dos recursos dos novos fones, sua contraparte portuguesa cita a mesma funcionalidade, mas com outra frase: “Ei Siri”.

Isso, claro, levanta suspeitas. A frase “Ei Siri” não é utilizada como comando padrão para evocar a assistente em nenhum lugar, lusófono ou não. A Apple de Portugal, portanto, não teria razões para simplesmente “inventar” a frase do nada, o que pode indicar que a Siri está realmente chegando ao país.

Essa afirmativa, entretanto, só pode ser vista como uma especulação, mesmo — ao menos até a Maçã anunciar algo oficialmente. Felizmente, não faltam datas marcantes para que isso aconteça num futuro próximo, seja no evento da próxima segunda ou (olhando um pouco além) na próxima WWDC. Será?

dica do André Fonseca