Apple prepara iMovie e Final Cut Pro para fim do suporte a apps de 32 bits

A Apple liberou uma série de atualizações para a sua suíte de apps de edição de vídeo que prepara esses softwares para o fim do suporte a apps de 32 bits na próxima versão do macOS. Ademais, a Maçã também disponibilizou a nova versão do app Apple Store, que ganhou alguns novos recursos, como veremos a seguir.

iMovie e Final Cut Pro

A principal novidade da atualização do iMovie (10.1.11) e do Final Cut Pro (10.4.6) — além dos apps acompanhantes Compressor (4.4.4) e Motion (5.4.3) — está relacionada com o fim do suporte a apps de 32 bits no macOS. Em 2017, informamos que a Maçã começou a purgar esse tipo de softwares no iOS; no macOS, a versão 10.14 (Mojave) será a última a suportar apps com essa arquitetura.

Com o update, os softwares de criação e edição de vídeo da Apple podem detectar arquivos incompatíveis com versões futuras do macOS (pós-Mojave) e os convertê-los para um formato compatível, como descrito no changelog da atualização. Provavelmente, esses arquivos serão convertidos para o formato H.264, mais compatível entre os sistemas da Maçã.

Apesar de importante, a mudança não deverá afetar muitos apps e nem a maioria dos usuários, uma vez que grande parte dos desenvolvedores já disponibilizaram seus apps em 64 bits há algum tempo. No geral, apps de 32 bits não conseguem aproveitar ao máximo o processamento multi-core e da RAM dos dispositivos mais recentes (um empecilho na era dos vídeos em 4K e até 8K).

Além disso, a Apple resolveu alguns bugs na atualização do Final Cut Pro, entre eles um problema que causava o desaparecimento dos botões de compartilhamento, de extensões e do comando “Selecionar Clipe” no indicador de reprodução. Em todos os aplicativos, a Maçã também prometeu “maior confiabilidade ao compartilhar vídeos no YouTube” nas versões lançadas hoje.

Apple Store

A Maçã também atualizou hoje o app da sua loja online para a versão 5.3. Entre as novidades, a guia “Atividades” do aplicativo foi redesenhada para facilitar a visualização e a inscrição em eventos do Today at Apple. Além disso, agora ficou mais fácil verificar os valores de dispositivos sujeito ao programa de trade-in dentro do app.

Isso significa que o usuário pode visualizar, agora, as opções de troca ao comprar um novo iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch junto à lista de dispositivos que ele já possui com base nos aparelhos conectados ao seu ID Apple.

A tela inicial do app também ganhou uma nova interface para exibir o andamento de pedidos realizados e abrir processos de devolução de produtos, destacando ainda mais esses recursos dentro do aplicativo para iOS da Apple Store.

