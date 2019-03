Apple retoma — por muito pouco — o título de empresa mais valiosa do mundo

No começo do mês, a Apple assumiu a segunda posição entre as empresas mais valiosas do mundo (depois de um bom tempo na terceira), ficando atrás apenas da Microsoft. Ontem, ela passou momentosamente (durante o pregão) a empresa comandada por Satya Nadella, mas acabou fechando o dia na mesma posição que estava. Hoje, o jogo virou.

As ações da Apple fecharam o dia valendo US$191,05, uma queda de 2,07%. Os papéis da Microsoft, contudo, caíram 2,64% e fecharam o dia valendo US$117,05. Com esse cenário, a Apple hoje vale US$900,9 bilhões enquanto a Microsoft está avaliada em US$898 bilhões — isso mesmo, uma diferença irrisória se tratando de duas gigantes.

A Amazon continua ocupando a terceira posição, valendo US$866,9 bilhões, enquanto a Alphabet fecha o Top 4 valendo US$839,8 bilhões.

Será que o evento especial da Apple, que acontecerá na segunda-feira que vem (25/3), dará um novo gás na $AAPL a ponto de a empresa retornar o posto com uma certa folga? Veremos!