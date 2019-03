Artista Billie Eilish estabelece novo recorde no Apple Music

A artista Billie Eilish — que, entre outras ações de destaque na rádio Beats 1 e no próprio Apple Music, teve sua música usada no comercial de Natal da Apple — estabeleceu um novo recorde no serviço de streaming musical da Maçã.

De acordo com dados da Apple fornecidos ao Music Business Worldwide, seu novo álbum — que ainda será lançado foi — pré-adicionando a mais de 800.000 bibliotecas de usuários.

Ao pré-adicionar um álbum, assinantes podem salvá-lo em suas bibliotecas da Apple Music e ouvir todas as músicas que já estejam liberadas. Quando o álbum completo é lançado, a Apple adiciona o álbum inteiro à conta. Comparativamente falando — pelo menos na opinião do executivo Oliver Schusser —, a pré-adição é bem similar a uma pré-compra feita antigamente, quando as vendas de músicas e CDs eram mais relevantes que serviços de streaming.

A equipe de Eilish comentou os números. Steve Berman, vice-presidente da Interscope, disse: “Esses números pré-adicionados são incrivelmente empolgantes para Billie, e uma validação real de tudo que nós — a artista, a Darkroom, a Apple e a Interscope – trabalhamos juntos nos últimos três anos. Internamente, ouvindo esses resultados, ficamos todos incrivelmente orgulhosos — e isso nos faz querer trabalhar muito mais, porque podemos ver exatamente qual é a oportunidade”.

O novo álbum de Eilish, intitulado “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, será lançado no dia 29 de março.