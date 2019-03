A Activision, empresa responsável pela criação da franquia Call of Duty, anunciou durante a Game Developers Conference (GDC) 2019 que levará o título para a plataforma mobile. O popular jogo de tiro em primeira pessoa incluirá mapas e armas de versões populares da saga (como Modern Warfare e Black Ops) tanto no iOS quanto no Android.

O game foi desenvolvido com a chinesa Tencent e, de acordo com a Activision, apresentará “características de ambientes excepcionais, ação incrível e intensos combates competitivos”. A empresa informou que o título será disponibilizado gratuitamente, mas ainda não se sabe se ele incluirá compras internas, como Fortnite e PUBG MOBILE.

O trailer acima dá uma ideia do que os jogadores poderão esperar da próxima grande novidade da Activision. Além da jogabilidade em 60 quadros por segundo, os fãs da saga poderão jogar com personagens emblemáticos como o Capitão Price e a força de operações especial “Ghosts”.

Em meio a tantos títulos multiplayers populares, fica claro que Call of Duty: Mobile é uma tentativa da Activision de tentar abocanhar uma parcela desse mercado dominado por games como Fortnite e PUBG. Algumas versões de Call of Duty haviam sido disponibilizadas anteriormente para dispositivos móveis, inclusive para iOS, mas nenhuma delas oferecia a experiência original do jogo (como a que será lançada).

Para os interessados na novidade, já é possível se pré-registrar para receber mais informações sobre o game e acesso à versão beta pública que deverá ser lançada a partir de junho em determinadas regiões.

via Ars Technica