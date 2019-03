Apple Music Live: empresa anuncia série de shows em Milão Dia vai, dia vem, e a Apple continua aprofundando sua relação com o mundo da música. O mais recente anúncio nesse sentido é de uma série de shows, batizada de Apple Music Live, que a empresa realizará no anfiteatro da sua belíssima loja Apple Piazza Liberty, em Milão (Itália). O primeiro Apple Music Live acontecerá […]

Call of Duty será lançado em versão mobile para iOS e Android A Activision, empresa responsável pela criação da franquia Call of Duty, anunciou durante a Game Developers Conference (GDC) 2019 que levará o título para a plataforma mobile. O popular jogo de tiro em primeira pessoa incluirá mapas e armas de versões populares da saga (como Modern Warfare e Black Ops) tanto no iOS quanto no […]

Apple Music reorganiza aba “Explorar” e destaca mais conteúdos A Maçã está liberando, remotamente, uma atualização para o Apple Music que altera algumas características da aba “Explorar” — mais precisamente na sessão “Novas músicas” — tanto no iOS quando no macOS. Anteriormente, a aba para visualizar músicas, playlists e álbuns mais recentes era organizada a partir de um único carrossel na parte superior com […]